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США призвали Украину поднять цены на газ
Исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан призвал украинские власти поднять цены на газ для населения. Об этом он заявил на полях саммита G7, где встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ Мирового валютного фонда», — пояснила она.
Нойерт уточнила, что разговор состоялся 21 апреля на полях встречи глав МИД «большой семерки» в Торонто.
Одно из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом — повышение цен на газ. В фонде объяснили это тем, что разница в ценах на топливо на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления. К примеру, спекулянты могут закупать газ по ценам для домохозяйств, а затем продавать дороже для предприятий. Кроме того, в МВФ считают, что дешевое топливо выгодно «богатым людям с большими домами», а выравнивание цен позволило бы получать от них дополнительную прибыль.