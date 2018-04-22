В Москве в результате урагана погибла 2-летняя девочка

В результате урагана в Москве погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти.





«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — написал чиновник в своем Twitter.



Днем ураган сопровождался интенсивными дождями, порывистым ветром до 25 м/с, местами шел снегом и градом. Однако, этот этап был только «разминкой». Самый пик непогоды синоптики ожидали в ночь на 22 апреля.



Как рассказал Собянин, были повалены сотни деревьев. Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов, добавил он.



В настоящее время городские службы ликвидируют последствия стихии. Уже восстановлено нарушенное электроснабжение всех значимых объектов.



По последним данным, в результате непогоды пострадали 20 человек, - пишут Девочка погибла в результате урагана, обрушившегося на Москву 21 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — написал чиновник в своем Twitter.Днем ураган сопровождался интенсивными дождями, порывистым ветром до 25 м/с, местами шел снегом и градом. Однако, этот этап был только «разминкой». Самый пик непогоды синоптики ожидали в ночь на 22 апреля.Как рассказал Собянин, были повалены сотни деревьев. Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов, добавил он.В настоящее время городские службы ликвидируют последствия стихии. Уже восстановлено нарушенное электроснабжение всех значимых объектов.По последним данным, в результате непогоды пострадали 20 человек, - пишут "Известия"