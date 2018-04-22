В России

сегодня, 09:57

В Москве в результате урагана погибла 2-летняя девочка

302
#Ураган в Москве
1
В Москве в результате урагана погибла 2-летняя девочка

В результате урагана в Москве погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти.

Девочка погибла в результате урагана, обрушившегося на Москву 21 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — написал чиновник в своем Twitter.

Днем ураган сопровождался интенсивными дождями, порывистым ветром до 25 м/с, местами шел снегом и градом. Однако, этот этап был только «разминкой». Самый пик непогоды синоптики ожидали в ночь на 22 апреля.

Как рассказал Собянин, были повалены сотни деревьев. Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов, добавил он.

В настоящее время городские службы ликвидируют последствия стихии. Уже восстановлено нарушенное электроснабжение всех значимых объектов.

По последним данным, в результате непогоды пострадали 20 человек, - пишут "Известия".
302
#Ураган в Москве
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В результате урагана в Москве пострадали пять человек
#Ураган в Москве
В результате урагана в Москве пострадали пять человек

вчера, 18:42

В России
Умерла российская артистка Нина Дорошина
#Умерла Нина Дорошина
Умерла российская артистка Нина Дорошина

вчера, 18:36

В России
В Татарстане мужчина и ребенок погибли под колесами поезда
#Татарстан
В Татарстане мужчина и ребенок погибли под колесами поезда

вчера, 12:18

В России
Во Владивостоке начата проверка после обрушения части здания
#Владивосток #обрушение
Во Владивостоке начата проверка после обрушения части здания

вчера, 11:46

В России
Суд приговорил полковника Максименко к 13 годам колонии
#Максименко #суд
1
Суд приговорил полковника Максименко к 13 годам колонии

20.04.2018 16:40

В России
#стипендии #гранты
Гранты по программе УМНИК получили уже более 17 тыс. молодых россиян

20.04.2018 16:16

В России