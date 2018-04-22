Безработный в Липецке обокрал гараж

21 апреля в Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку поступило заявление о том, что 20 апреля в одном из гаражных кооперативов Липецка, неизвестный путем подбора ключа к реечному замку совершил кражу спального мешка, сварочного аппарата, бензопилы и газонокосилки из гаража.



Оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления - неработающий ранее судимый 40-летний житель города Липецка. Расследование проводит Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку.