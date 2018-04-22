Происшествия

49 минут назад

Безработный в Липецке обокрал гараж

1 344
#кража
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Безработный в Липецке обокрал гараж
21 апреля в Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку поступило заявление о том, что 20 апреля в одном из гаражных кооперативов Липецка, неизвестный путем подбора ключа к реечному замку совершил кражу спального мешка, сварочного аппарата, бензопилы и газонокосилки из гаража.

Оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник  преступления - неработающий ранее судимый 40-летний житель города Липецка. Расследование проводит Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку.
1 344
#кража
1

Комментарии (1)

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Друг

18 минут назад
Сколько ниточке не виться, все равно под суд...
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