Происшествия
сегодня, 08:37
В Липецкой области ночью перевернулась малолитражка
В перевернувшейся "Оке" есть пострадавший
В 00:05 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 2 км автодороги Волово – Замараевка, Воловского района. Произошло опрокидывание легкового автомобиля «Ока».
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в районную больницу Воловского района.
Фото: v-tagile.ru
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в районную больницу Воловского района.
Фото: v-tagile.ru
Боцман
Очевидец
BLOOD_JO