Происшествия

сегодня, 08:37

В Липецкой области ночью перевернулась малолитражка

3 1509
#дтп
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В Липецкой области ночью перевернулась малолитражка

В перевернувшейся "Оке" есть пострадавший

В 00:05 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 2 км автодороги Волово – Замараевка, Воловского района. Произошло опрокидывание легкового автомобиля «Ока».

В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в районную больницу Воловского района.

Фото: v-tagile.ru
3 1509
#дтп
1

Комментарии (3)

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Боцман

44 минуты назад
Всё от скорости зависит. Если скорость за 80- это гроб.
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Очевидец

46 минут назад
Ветром здуло. При скорости 250км/ч
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BLOOD_JO

53 минуты назад
Не в обиду сказано будет, но Ока и Матиз, гробы на колёсах.
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