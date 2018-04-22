Происшествия

сегодня, 08:15

В Липецке спасатели семь раз выезжали на опиловку сваленных бурей деревьев

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#ЧП
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В Липецке спасатели семь раз выезжали на опиловку сваленных бурей деревьев

Сегодня утром сотрудники МУП "Липецкгорсвет" уберут дерево со столба с проводами у онкодиспансера.

Вчера поздним вечером в Липецке специалисты городского управления по делам ГО и ЧС администрации семь раз выезжали по разным адресам на устранение последствий урагана.

По словам руководителя ведомства Николая Новикова, в Липецке обошлось без жертв разгулявшейся стихии. Спасатели убирали деревья, которые падали на балконы домов, тротуары, автомобильные дороги, газовые трубы. Техника городских спасателей работала на поселке ЛТЗ, улицах Гагарина 51/2, Титова 11, Липовской 55/2. 

- Наше беспокойство вызвало дерево, которое ветер свалил на столб проводами у областного онкодиспансера. К счастью, оно не повредило коммуникации. Сегодня утром с помощью вышки его уберут специалисты "Липецкгорсвета", - сказал Николай Новиков.

По данным горуправления по делам ГО и ЧС, в ведомство не обращался ни один липчанин с жалобой на поврежденный упавшим деревом автомобиль.
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#ЧП
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Комментарии (2)

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Я

44 минуты назад
Вот поэтому надо делать опиловку деревьев, когда жители пишут несколько раз заявления,а УК не реагирует.Кутузова 1
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Сергей 13

51 минуту назад
Лутова,2,автомат по продаже воды сдуло,хорошо,детей рядом не было и корыта никакого,ляма за три не оказалось.С хозяина бы шкуру сняли.
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