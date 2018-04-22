В Липецке спасатели семь раз выезжали на опиловку сваленных бурей деревьев

Сегодня утром сотрудники МУП "Липецкгорсвет" уберут дерево со столба с проводами у онкодиспансера.

Вчера поздним вечером в Липецке специалисты городского управления по делам ГО и ЧС администрации семь раз выезжали по разным адресам на устранение последствий урагана.



По словам руководителя ведомства Николая Новикова, в Липецке обошлось без жертв разгулявшейся стихии. Спасатели убирали деревья, которые падали на балконы домов, тротуары, автомобильные дороги, газовые трубы. Техника городских спасателей работала на поселке ЛТЗ, улицах Гагарина 51/2, Титова 11, Липовской 55/2.



- Наше беспокойство вызвало дерево, которое ветер свалил на столб проводами у областного онкодиспансера. К счастью, оно не повредило коммуникации. Сегодня утром с помощью вышки его уберут специалисты "Липецкгорсвета", - сказал Николай Новиков.



По данным горуправления по делам ГО и ЧС, в ведомство не обращался ни один липчанин с жалобой на поврежденный упавшим деревом автомобиль.

