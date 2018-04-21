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сегодня, 18:42
В результате урагана в Москве пострадали пять человек
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В том числе грудной ребенок.
Заместитель мэра столицы Леонид Печатников сообщил о первых пострадавших в Москве в результате усиления ветра.
Как передает ТАСС, ураган опрокинул дерево на Сумской улице, в результате чего пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок. Ребенка доставили в Морозовскую больницу, его состояние удовлетворительное.
"Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, в второй - в 13-й городской больнице", - добавил Печатников.
"На данный момент известно о пятерых пострадавших, все они госпитализированы. В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит", - сказал собеседник.
Он добавил, что еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. Кроме того, на МКАД получила повреждение машина, на которую упало дерево, в Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели.
Как передает ТАСС, ураган опрокинул дерево на Сумской улице, в результате чего пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок. Ребенка доставили в Морозовскую больницу, его состояние удовлетворительное.
"Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, в второй - в 13-й городской больнице", - добавил Печатников.
"На данный момент известно о пятерых пострадавших, все они госпитализированы. В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит", - сказал собеседник.
Он добавил, что еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. Кроме того, на МКАД получила повреждение машина, на которую упало дерево, в Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели.
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