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Умерла российская артистка Нина Дорошина

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#Умерла Нина Дорошина
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Умерла российская артистка Нина Дорошина

В Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина.

Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби", скончалась на 84-м году жизни. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"Да, подтверждаем", - сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь, художник Иван Миляев, сын актрисы Людмилы Ивановой (1933-2016), которая, как и Дорошина, работала в театре "Современник", рассказал, что одним из первых узнал о кончине Нины Михайловны. "Мне позвонила ее племянница, она тоже художник, коллега моя, сказала, что Дорошина скончалась, подробностей я пока не знаю", - отметил собеседник.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы, а сейчас это столичные районы Бабушкинский и Лосиноостровский. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и прослужила всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — «Любовь и голуби».
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#Умерла Нина Дорошина
1

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