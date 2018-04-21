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сегодня, 16:55

8-й гол лучшего бомбардира принес «Металлургу» ничью в Саратове

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#Футбол #"Металлург".
8-й гол лучшего бомбардира принес «Металлургу» ничью в Саратове

Липчане успели отыграться в самой концовке игры.

Липецкий «Металлург» в своем третьем матче 2018 года сыграв вничью в Саратове с местным «Соколом» - 2:2.

Сергею Машнину в этой игре пришлось заново кроить оборону команды. Константин Титов пропускал матч из-за перебора желтых карточек, а Илья Баульчев по-прежнему травмирован.

В этой ситуации место в центре обороны занял опорный полузащитник Роман Войдель, а правый фланг прикрывал номинальный хавбек Александр Харин.

В таком сочетании защита «Металлурга» не играла никогда и пока парни притирались к новому варианту состава «Сокол» забил быстрый гол. Уже на 11-й минуте заброс мяча в нашу штрафную привел к тому, что форвард хозяев Александр Перчонок оказался самым расторопным и перебросил мяч через Ивана Скрипника.

«Металлург» не сложил оружия. Руслан Ахвледиани мог сравнять счет, но угодил в штангу.

Самый активный в составе липчан Андрей Овчинников на 35-й минуте промчался к чужим воротам, обыграл защитника и закатил мяч в ворота – не без помощи небольшого рикошета.

До перерыва мяч еще раз побывал в воротах «Сокола», но судья отменил взятие ворот Сергеем Чернышовым, посчитав, что липчанин нарушил правила.

Во втором тайме игра была примерно равной, но хозяевам повезло на 76-й минуте, когда капитан «Сокола» Евгений Дудиков ударом со штрафного «пробил» Ивана Скрипника.

У «Металлурга» оставалось не так много времени, чтобы отыграться, но наша команда уложилась в отведенный срок. Вновь был назначен штрафной – только уже в ворота «Сокола»: Николай Иванников пробил обводящим ударом, а мяч в сетку добил лучший бомбардир «Металлурга» Руслан Ахвледиани, для которого это был уже 8-й гол в сезоне.

Итог – боевая ничья.

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#Футбол #"Металлург".

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сегодня, 17:04
Овчина лучший! Молодец
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