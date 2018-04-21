Сотрудники ЧОПа избили водителя в центре Липецка

Причиной драки стал дорожный конфликт.

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Накануне в Липецке сотрудники одного из городских ЧОПов избили водителя. Драка попала на запись регистратора проезжавшего мимом автомобиля.



Видеозапись, попавшая в распоряжение GOROD48, была сделана на улице Тельмана. Как рассказал владелец регистратора, за кадром осталась завязка конфликта. Охранники переходили дорогу и один из них ударил по автомобилю, который не пропустил чоповцев.



Водитель остановил машину, а затем началось избиение.



Пострадавший автолюбитель зафиксировал побои в медицинском учреждени и обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений.

