Происшествия
36 минут назад
Сотрудники ЧОПа избили водителя в центре Липецка
Причиной драки стал дорожный конфликт.
Загрузка плеера
Накануне в Липецке сотрудники одного из городских ЧОПов избили водителя. Драка попала на запись регистратора проезжавшего мимом автомобиля.
Видеозапись, попавшая в распоряжение GOROD48, была сделана на улице Тельмана. Как рассказал владелец регистратора, за кадром осталась завязка конфликта. Охранники переходили дорогу и один из них ударил по автомобилю, который не пропустил чоповцев.
Водитель остановил машину, а затем началось избиение.
Пострадавший автолюбитель зафиксировал побои в медицинском учреждени и обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений.
Видеозапись, попавшая в распоряжение GOROD48, была сделана на улице Тельмана. Как рассказал владелец регистратора, за кадром осталась завязка конфликта. Охранники переходили дорогу и один из них ударил по автомобилю, который не пропустил чоповцев.
Водитель остановил машину, а затем началось избиение.
Пострадавший автолюбитель зафиксировал побои в медицинском учреждени и обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений.
Если б
ВСЕ ПРАВИЛЬНО ОНИ СДЕЛАЛИ
999
лох
ГОСТЬ
Спецназ
Чпоковец
007
липчанин
липчанин