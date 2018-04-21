Происшествия

36 минут назад

Сотрудники ЧОПа избили водителя в центре Липецка

9 991
#драка
Сотрудники ЧОПа избили водителя в центре Липецка

Причиной драки стал дорожный конфликт.

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Накануне в Липецке сотрудники одного из городских ЧОПов избили водителя. Драка попала на запись регистратора проезжавшего мимом автомобиля.

Видеозапись, попавшая в распоряжение GOROD48, была сделана на улице Тельмана. Как рассказал владелец регистратора, за кадром осталась завязка конфликта. Охранники переходили дорогу и один из них ударил по автомобилю, который не пропустил чоповцев. 

Водитель остановил машину, а затем началось избиение. 

Пострадавший автолюбитель зафиксировал побои в медицинском учреждени и обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. 
9 991
#драка

Комментарии (10)

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Если б

19 секунд назад
Водитель на мерине новом был,наверное обосрался подходить.
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ВСЕ ПРАВИЛЬНО ОНИ СДЕЛАЛИ

57 секунд назад
Читаю комментарии и просто в шоке - ху..ли вы лаете псины. Завтра вас таких уе...б.ков кто нибудь заденет на пешеходном переходе - СКА вы вонять будете хлеще благих баб. Все они правильно сделали - водитель их чуть не сбил на не оживленной дороге да еще и на пешеходном переходе и еще чего то там качать хотел. Пусть урод моральный теперь подумает и купить книжку правила дорожного движения
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999

2 минуты назад
Ключники туевы. Чмошники в засаленный форме. Щас начнут из под шконок про понятия писать.
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лох

7 минут назад
Хочу тоже быть ЧОПовцем и всех бить!
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ГОСТЬ

8 минут назад
посадить гниду
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Спецназ

14 минут назад
Твари эти чоповцы.Могут только кодлой драться.это Зубр.я любого из этих уродов уложу.хотят попробовать,пусть напишут сюда.
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Чпоковец

18 минут назад
теперь будет денежку платить.Вместо силы-мозги необходимы,дешевле будет.
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007

21 минуту назад
это не чоповцы а отморозки и ээсовцы своего рода, одни дибилы там работают
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липчанин

21 минуту назад
я имел введу охранники на НЛМК рембо через одного!!!
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липчанин

22 минуты назад
водитель не прав да пешеходный переход !но рембо то сам куда бежал? остановись и убедись что тебя пропускают-правила ПДД должен знать и водитель и пешеход а теперь еще и копеечку отдаст дяде хотя мог грамотнее сделать но он же рембо приходи на НЛМК там каждый 2 такой!!!
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