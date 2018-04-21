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сегодня, 11:46
Во Владивостоке начата проверка после обрушения части здания
Следователи начали проверку по факту обрушения части здания постройки 1918 года во Владивостоке.
Прокуратура Приморского края проводит проверку после того, как часть пристройки жилого дома обрушилась во Владивостоке, - сообщается на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что 21 апреля в 05.10 (22.10 пятницы по московскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация, что во Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б.
"В рамках организованных по факту обрушения надзорных мероприятий прокуратура края проверит соблюдение прав граждан, проживавших на момент ЧП в аварийном жилом фонде. В частности, будет дана оценка принятию администрацией города Владивостока надлежащих мер по расселению граждан из указанного дома, подлежащего сносу", — говорится в сообщении.
Сегодня городские службы приступят к сносу оставшихся строений. Сейчас заканчивается разбор завалов, отключается электричество и водоснабжение, после чего начнёт работать тяжёлая техника, - передает РИА-Новости.
Ранее стало известно, что 21 апреля в 05.10 (22.10 пятницы по московскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация, что во Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б.
"В рамках организованных по факту обрушения надзорных мероприятий прокуратура края проверит соблюдение прав граждан, проживавших на момент ЧП в аварийном жилом фонде. В частности, будет дана оценка принятию администрацией города Владивостока надлежащих мер по расселению граждан из указанного дома, подлежащего сносу", — говорится в сообщении.
Сегодня городские службы приступят к сносу оставшихся строений. Сейчас заканчивается разбор завалов, отключается электричество и водоснабжение, после чего начнёт работать тяжёлая техника, - передает РИА-Новости.