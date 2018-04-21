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Британия установила главных подозреваемых в деле Скрипаля

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#Дело Скрипаля
Британия установила главных подозреваемых в деле Скрипаля

Полиция и разведка Великобритании идентифицировали главных подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Полиция и разведывательные ведомства идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Контртеррористическое подразделение полиции в настоящий момент пытается выстроить дело вокруг подозреваемых.

Как сообщается, британские правоохранители уверены, что группа людей, участвовавшая в покушении, связана с российскими властями. По данным Скотланд-Ярда, подозреваемые уже вернулись в Россию.

Газета указывает, что конкретные имена удалось установить после анализа списков пассажиров с прибывших в Великобританию рейсов и вылетевших из нее.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет мотивов мстить Скрипалю, - пишет Газета.ru.
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#Дело Скрипаля

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