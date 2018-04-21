Общество

сегодня, 10:10

«Застывшее время»: юбилейный выпуск - обед в охотничьем доме в заброшенной деревне

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: юбилейный выпуск - обед в охотничьем доме в заброшенной деревне

Спустя год после первого маршрута выходного дня мы вновь приехали на границу Липецкой и Тамбовской областей. Когда-то в этой округе было пять сел. Сейчас они все заброшены. 

Мы побывали в одном из них - Астахово. Нас встретила печальная картина - все дома, даже добротные каменные, оказались разграблены, а печи в них - разрушены. 

 Рядом - ещё жилое село Пальнёвка.  Когда-то здесь жили семьдесят, а сейчас остались три человека. Местная жительница рассказала нам, что дорога в селе настолько в плохом состоянии, что проехать по ней может только внедорожная техника. 
Зимой было легче - администрация сельсовета чистила снег, к старикам могли проехать дети. Сейчас из-за паводка дома стоят затопленными в воде. В ещё одном доме на краю села живут охотники. Нас радушно угостили супом с дикой уткой.

Охотники рассказали, что в здешних местах обитают кабаны. Однако местные жители обеспокоены нашествием мародёров, которые частенько приезжают с металлоискателями, взламывают в заброшенных домах полы, разрушают печки. Отношение к ним у местных - самое негативное. Зато на время сезона охоты сюда приезжают сразу из двух областей - здешние места богаты дичью и давно отмечены егерями.

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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