Культура
сегодня, 22:42
Школьникам всего региона организуют «Удивительное путешествие по Липецкой земле»
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27 апреля пройдёт единая заочная экскурсия.
27 апреля в 12.00 в школе № 29 «Университетская» будет дан старт единому областному уроку «Удивительное путешествие по Липецкой Земле».
Урок «Удивительное путешествие по Липецкой земле» 27 апреля пройдёт во всех школах региона, на нём учащимся 7-8 классов расскажут о наиболее значимых и привлекательных для туристов достопримечательностях Липецкой земли. Форма урока – заочная экскурсия, представленная в виде презентации и видеороликов, – позволит ребятам познакомиться с историческими, культурными и природными объектами Липецкой области.
В школе № 29 Липецка будет организована выставка, а экскурсию проведет лучший гид-переводчик России, заместитель директора Липецкого областного краеведческого музея Елена Володченкова.
Урок «Удивительное путешествие по Липецкой земле» 27 апреля пройдёт во всех школах региона, на нём учащимся 7-8 классов расскажут о наиболее значимых и привлекательных для туристов достопримечательностях Липецкой земли. Форма урока – заочная экскурсия, представленная в виде презентации и видеороликов, – позволит ребятам познакомиться с историческими, культурными и природными объектами Липецкой области.
В школе № 29 Липецка будет организована выставка, а экскурсию проведет лучший гид-переводчик России, заместитель директора Липецкого областного краеведческого музея Елена Володченкова.
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