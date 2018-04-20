Школьникам всего региона организуют «Удивительное путешествие по Липецкой земле»

27 апреля пройдёт единая заочная экскурсия.

27 апреля в 12.00 в школе № 29 «Университетская» будет дан старт единому областному уроку «Удивительное путешествие по Липецкой Земле».



Урок «Удивительное путешествие по Липецкой земле» 27 апреля пройдёт во всех школах региона, на нём учащимся 7-8 классов расскажут о наиболее значимых и привлекательных для туристов достопримечательностях Липецкой земли. Форма урока – заочная экскурсия, представленная в виде презентации и видеороликов, – позволит ребятам познакомиться с историческими, культурными и природными объектами Липецкой области.



В школе № 29 Липецка будет организована выставка, а экскурсию проведет лучший гид-переводчик России, заместитель директора Липецкого областного краеведческого музея Елена Володченкова.