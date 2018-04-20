В Липецке выставят работы Церетели

А ещё свои картины привезут художники Воронежа.

Ровно через неделю, 27 апреля в Липецком областном художественном музее состоится открытие персональной выставки действительного члена Российской академии художеств Елены Церетели - дочери Зураба Церетели.



Как сообщают организаторы, выставка «Лика Церетели. Личное пространство» организована в Липецком областном художественном музее благодаря сотрудничеству Липецкой области с Российской академией художеств. Липецкий зритель впервые познакомится с творчеством художницы.



В тот же день новую экспозицию презентует и Липецкий областной выставочный зал. Там в следующую пятницу состоится открытие выставки «Художники Воронежа». Обменный проект «Липецк-Воронеж».



88 воронежских авторов представят более 180 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального и плакатного искусства, храмового и декоративно-прикладного творчества.