Культура

сегодня, 22:25

В Липецке выставят работы Церетели

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#выставка #художник

А ещё свои картины привезут художники Воронежа.

Ровно через неделю, 27 апреля в Липецком областном художественном музее состоится открытие персональной выставки действительного члена Российской академии художеств Елены Церетели - дочери Зураба Церетели.

Как сообщают организаторы, выставка «Лика Церетели. Личное пространство» организована в Липецком областном художественном музее благодаря сотрудничеству Липецкой области с Российской академией художеств. Липецкий зритель впервые познакомится с творчеством художницы.

В тот же день новую экспозицию презентует и Липецкий областной выставочный зал. Там в следующую пятницу состоится открытие выставки «Художники Воронежа». Обменный проект «Липецк-Воронеж».

88 воронежских авторов представят более 180 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального и плакатного искусства, храмового и декоративно-прикладного творчества.
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#выставка #художник

Комментарии (4)

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Искусствоед

21 минуту назад
Снова нам этих уродов метровых привезли и впаривают что это типа искусство. тьфу глаза б не смотрели!!!
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Иван

сегодня, 22:51
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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организаторы

сегодня, 22:46
Свят,свят,свят. Не пускайте никого из Церетели,нагородят такого что кошмары начнут снится.Москвичи страдают от этого,авторитетно заявляю,злющие стали и жадные.
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Гостья

сегодня, 22:36
Интересно, сколько будет стоить поход на выставку?
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