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28 минут назад

Суд приговорил полковника Максименко к 13 годам колонии

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#Максименко #суд
Суд приговорил полковника Максименко к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима экс-главу УСБ СК Михаила Максименко.

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима экс-главу УСБ СК Михаила Максименко, - передает РИА-Новости из зала суда.

Он также лишен звания и должен выплатить 165 миллионов рублей штрафа.

Кроме того, суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Прокурор Борис Локтионов назвал вердикт "законным, обоснованным и справедливым".

Сам подсудимый, комментируя приговор, заявил журналистам, что ожидал такого решения суда. Во время дачи показаний 26 марта Максименко полностью отрицал свою вину.

Максименко проходил по делу о взятках в особо крупном размере. По данным следствия, он получал деньги за смягчение приговора и лоббирование интересов.

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#Максименко #суд

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