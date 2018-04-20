Реальные зарплаты выросли на 10%

28 947 рублей составила средняя зарплата в Липецкой области, начисленная за январь-февраль. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 110% к аналогичному периоду прошлого года.

Металлурги и финансисты перестали быть единственными, чей заработок превышает среднеобластной. Более высокая, чем в целом по области заработная плата сложилась у работников производств химических веществ и химических продуктов; табачных изделий; металлургов; производстве и распределении газообразного топлива; бумаги и бумажных изделий; финансистов и страховщиков; представителей в области информации и связи; производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; научных исследований и разработок. Также в эту категорию попали работники производств пищевых продуктов; электрического оборудования; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; производств прочих транспортных средств и оборудования; лекарственных средств и медицинских материалов; производстве, передаче и распределении электроэнергии; государственном управлении и обеспечении военной безопасности, транспортировке и хранении. Разрыв между их зарплатой и средней по области достиг в январе-феврале 1,7 - 1,1 раза.

Самыми низкооплачиваемыми оказались кожевники, производители мебели, одежды, текстильщики, работники гостиниц и предприятий общепита. Их заработная плата составляла 40-63% от среднеобластной.

Заработная плата работников сельского хозяйства составила 94% от средней по области, в образовании, а также сфере здравоохранения и социальных услуг — 81% и 94%.

Суммарная задолженность по зарплате на 1 апреля составила 1068 тыс. рублей: 569 тыс. в образовании, 291 тыс. в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, 208 тыс. - в добыче полезных ископаемых, сообщает Липецкстат.