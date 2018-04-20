Гранты по программе УМНИК получили уже более 17 тыс. молодых россиян

В рамках программы УМНИК («Участник Молодежного научно-инновационного конкурса») за 10 лет в России поддержали уже более 17 тыс. молодых стартаперов.

Об этом в разговоре с главой НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком рассказал советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник, пишет газета «Известия».



«Сейчас ей (программе УМНИК. — Ред.) уже 10 лет. Ежегодно мы поддерживаем по две тысячи «умников» по всей стране», — сказал Бортник.

Он отметил, что ежегодно в этой программе участвуют около 20 тыс. претендентов. Многие из обладателей грантов создали очень успешные компании.

«Это грант человеку лично, прямо на его счет в Сбербанке. Мимо родителей и даже мимо его научного руководителя», — добавил он.

Участвовать в программе могут молодые люди с 18 лет либо с 14 — с разрешения родителей. Для совсем молодых пять лет назад был запущен конкурс ШУСТРИК («Школьник, умеющий строить инновационные конструкции»).