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54 минуты назад

Россияне смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации

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#ЗАГС
Россияне смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации

Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака. 

Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, передает газета «Известия».

Сейчас заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такая система неудобна ни загсам, ни самим гражданам.

«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», – сказано в документе.

Кроме того, из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, утверждают в министерстве.  

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#ЗАГС

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