Погода в Липецке

28 минут назад

В Липецкой области дожди и до +12

131
#дожди
В Липецкой области дожди и до +12

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами также небольшие кратковременные дожди. 

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 12-17 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от 7 до 12 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 10 градусов тепла.

131
#дожди

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Завтра в Липецке до +18
#потепление
10
Завтра в Липецке до +18

вчера, 16:08

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +13
#дожди
3
В Липецкой области дожди и до +13

19.04.2018 14:50

Погода в Липецке
Небольшие дожди в Липецкой области понизят температуру до климатической нормы
#дожди
18
Небольшие дожди в Липецкой области понизят температуру до климатической нормы

18.04.2018 17:14

Погода в Липецке
Липецку не хватило до температурного рекорда одной десятой градуса
#температурный рекорд
20
Липецку не хватило до температурного рекорда одной десятой градуса

17.04.2018 18:25

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +16
#дожди
4
В Липецкой области дожди и до +16

17.04.2018 13:32

Погода в Липецке
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди
#дожди
14
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди

16.04.2018 15:03

Погода в Липецке