В Липецкой области дожди и до +12

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами также небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 12-17 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от 7 до 12 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 10 градусов тепла.