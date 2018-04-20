Завтра в Липецке до +18

В субботу Атлантический циклон будет отходить на восток - ожидается теплая, ветреная погода, местами возможен небольшой дождь.

Однако уже в ночь на 22 апреля с прохождением над Липецкой областью холодного фронта очередного атлантического циклона при порывистом ветре повсеместно пройдут осадки различной интенсивности преимущественно в виде дождя. 23 апреля осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 21 апреля 9-10 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 22 апреля-7-9 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 23 апреля-2-4 градуса тепла, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северный, с переходом в дневное время суток на юго-западный 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем от 15 до 20 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.

Самым теплым день 21 апреля в Липецке был в 1950 году: +25 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2015 году — 6 градусов мороза.