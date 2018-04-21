Экономика

сегодня, 12:05

За три месяца каждый липчанин потратил на покупки почти по 49 тысяч рублей

6 245
#траты населения
За три месяца каждый липчанин потратил на покупки почти по 49 тысяч рублей

56 108,1 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-марте — на 4,8% больше, чем в прошлом году. В расчете на душу населения пришлось 48,8 тыс. рублей. 

На покупку пищевых продуктов, включая напитки, и табака липчане потратили за три месяца 26 586,1 млн. рублей, что на 5% больше прошлогоднего. Продажа непродовольственных товаров в Липецкой области выросла на 4,6% и составила 29 522 млн. рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,1% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.

6 245
#траты населения

Комментарии (6)

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Вера

13 минут назад
У меня кредит только 10 тысяч при з/п 19т.
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Оля

14 минут назад
Я столько не получаю,у меня всего 15000
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WAX

24 минуты назад
Липецкстат пусть жопу от стула оторвет и выйдет на улицу к людям,сколько можно читать эту чушь липецкстата.Вот поэтому и страна в жопе сидят такие вот далбаящуры и дают лживую статистику.
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123

43 минуты назад
что заработали то и потратили треть за ЖКХ УШЛО
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извините

сегодня, 12:31
но ВЫ должны банкам 160000 рублей ,хотя их и не брали .Впрочем каждый житель Липецка должен такую сумму в том числе и грудные
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ой ой

сегодня, 12:21
Я даже столько за три месяца зарплату не получала!!!!!
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