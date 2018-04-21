За три месяца каждый липчанин потратил на покупки почти по 49 тысяч рублей

56 108,1 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-марте — на 4,8% больше, чем в прошлом году. В расчете на душу населения пришлось 48,8 тыс. рублей.

На покупку пищевых продуктов, включая напитки, и табака липчане потратили за три месяца 26 586,1 млн. рублей, что на 5% больше прошлогоднего. Продажа непродовольственных товаров в Липецкой области выросла на 4,6% и составила 29 522 млн. рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,1% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.