Экономика

58 минут назад

Госдолг Липецкой области сократился больше, чем на миллиард

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#госдолг
Госдолг Липецкой области сократился больше, чем на миллиард

15 млрд. 391,5 млн. рублей составил госдолг Липецкой области на 1 апреля. По сравнению с началом года он уменьшился на 1,01 млрд. рублей, сообщается в официальных документах Минфина РФ.

Самый большой долг среди регионов Центрального Федерального округа образовался у Московской области — 96,76 млрд. рублей. Это также третий самый высокий показатель по стране: более высокий госдолг отмечается лишь у Краснодарского (138,4 млрд.) и Красноярского (99,5 млрд.) краев. 

Меньше, чем у Липецкой области, госдолг в ЦФО сложился лишь у Владимирской (4,16 млрд.), Курской (9,26 млрд.) и Брянской (10,64 млрд.) областей, а в стране долг отсутствовал у двух территорий — Севастополя и Сахалинской области.

1 228
#госдолг

Комментарии (1)

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Гость

28 минут назад
Откуда вообще долг у области взялся? Только от "эффективной" власти.
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