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Водителей просят воздержаться от поездок через Петровский мост в субботу в первой половине дня
В субботу 21 апреля с 9.00 до 12.00 плановые ремонтные работы будут вестись на открытой для транспорта части Петровского моста.
В этот период движение на левый берег и в обратном направлении будет затруднено. Водителей просят воздержаться от поездок через Петровский мост в первой половине дня и заранее планировать альтернативные маршруты.
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