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Водителей просят воздержаться от поездок через Петровский мост в субботу в первой половине дня

14 1696
#Петровский мост
3
Водителей просят воздержаться от поездок через Петровский мост в субботу в первой половине дня

В субботу 21 апреля с 9.00 до 12.00 плановые ремонтные работы будут вестись на открытой для транспорта части Петровского моста.

Как сообщили в управлении благоустройства города Липецка, после закрытия старой части путепровода и возросшей интенсивности автопотока на проезжей части образовалось несколько аварийных ям. Заделать их горячим асфальтом коммунальщики собираются в течение трех часов.

В этот период движение на левый берег и в обратном направлении будет затруднено. Водителей просят воздержаться от поездок через Петровский мост в первой половине дня и заранее планировать альтернативные маршруты. 
14 1696
#Петровский мост
3

Комментарии (15)

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Я в шоке

13 секунд назад
гостья, во первых мост не закроют полностью ! Ибо потом жители НЛМК ,казинки,дачного, матырского, грязей,и других деревень и сел ,просто устроют скандал и уж поверьте нас много ,мы платим налоги ! Так почему я должна ездить кругами ,тратя своё время ,свои деньги ,либо свой бензин ? Власть в первую очередь должна думать о народе,а для этого можно и ночью сделать, или крайний случай рано с утра например в 5-6 утра ..а люди которые едут на работу на автобусе ,они в брод видимо пойдут да ?
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Наши чинуши

12 минут назад
Мнение, для того,чтоб создавать проблемы.
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гостья

21 минуту назад
В шоке, да это ваши уже проблемы как вы туда е...нёте......дорога на НЛМК есть? есть) ну и выбирайте любую....может завтра решат совсем закрыть петровский мост и что? дальше будете визжать или искать выход?
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Про гулевского

28 минут назад
При гулевском дорог не было. Что вы пристали со своими дорогами
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Гнилой мост

31 минуту назад
Нужен деревянный мост как в советские времена и года войны и все берега будут разгружены
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Я в шоке

42 минуты назад
Из проверенных источников, свадьба моей сестры ,я уже 10 лет как за мужем )
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В шоке

43 минуты назад
гостья, а может мне вообще через Тамбов епануть ?хотя если вы мне оплатите такси от пл.мира до шкатовой через Октябрьский мост ,мы можем и там поехать ..
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Мнение

45 минут назад
Я в гневе от того , что чиновники не могут мыслить больше чем на час вперед.Почему не заделали ямы до закрытия моста? Я в первый день уже злилась "как можно закрыть одну сторону моста не залепив ямы на действующей стороне". Ну когда вы будете думать? Латайте ямы ночью, в ночь на субботу или воскресенье.Избавьте людей от проблем.
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Из проверенных источников

47 минут назад
Для Я в шоке: знак свыше, может и не стоит жениться.
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эх

47 минут назад
а НОЧЬЮ или РАНО УТРОМ КАК В МОСКВЕ ВЫ ГОСПОДА не пробовали работать а??????????????достали уже!РАБОЧИЙ ДЕНЬ У НИХ ДО 4 СУБ ВОСКР ВЫХОДНЫЕ!КОГДА В ГОРОДЕ НАВЕДЕТЕ ПОРЯДОК С ЯМАМИ?ПРИ ГУЛЕВСКОМ ТАКОГО БАРДАКА НЕ БЫЛО
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