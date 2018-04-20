Водителей просят воздержаться от поездок через Петровский мост в субботу в первой половине дня

В субботу 21 апреля с 9.00 до 12.00 плановые ремонтные работы будут вестись на открытой для транспорта части Петровского моста.

Как сообщили в управлении благоустройства города Липецка, после закрытия старой части путепровода и возросшей интенсивности автопотока на проезжей части образовалось несколько аварийных ям. Заделать их горячим асфальтом коммунальщики собираются в течение трех часов.



В этот период движение на левый берег и в обратном направлении будет затруднено. Водителей просят воздержаться от поездок через Петровский мост в первой половине дня и заранее планировать альтернативные маршруты.