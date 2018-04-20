В Липецке мужчина забил насмерть жену

Семейная драма началась с пьяной ссоры.

Вчера в одном из домов 15 микрорайона Липецка муж забил насмерть жену.



50-летний мужчина пришел домой подшофе. А чуть позже домой подтянулась его жена, тоже находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Когда женщина сделала мужу замечание насчет его состояния, началась пьяная перебранка. В конце концов мужчина использовал в качестве аргумента главный козырь - физическую силу. Он избил жену кулаками, а потом запинал упавшую на пол женщину ногами. Смерть потерпевшей наступила в результате множественных травм, которые в совокупности стали смертельными.



По данному факту Октябрьским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый задержан и вскоре будет представлен на арест.

