Происшествия

сегодня, 15:03

В Липецке мужчина забил насмерть жену

11 3343
#убийство
3
В Липецке мужчина забил насмерть жену

Семейная драма началась с пьяной ссоры.

Вчера в одном из домов 15 микрорайона Липецка муж забил насмерть жену.

50-летний мужчина пришел домой подшофе. А чуть позже домой подтянулась его жена, тоже находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Когда женщина сделала мужу замечание насчет его состояния, началась пьяная перебранка. В конце концов мужчина использовал в качестве аргумента главный козырь - физическую силу. Он избил жену кулаками, а потом запинал упавшую на пол женщину ногами. Смерть потерпевшей наступила в результате множественных травм, которые в совокупности стали смертельными.

По данному факту Октябрьским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый задержан и вскоре будет представлен на арест. 
11 3343
#убийство
3

Комментарии (11)

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Сварщик

57 минут назад
Вот примерно такие уроды и выростают в итоге, чем-то напоминает историю с Ольгой гуров ой!
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*

сегодня, 16:05
Липецкая быдлота резвиться, ну что сказать духовные скрепы мля, Раисся вперде
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Минутка юмора

сегодня, 15:59
К врачу приходит молодая женщина - вся в синяках и ссадинах. Врач спрашивает: - Господи, да где ж вас так угораздило? - Понимаете, доктор, меня муж бьёт. Каждый раз, как возвращается с работы, так сразу, буквально с порога… - Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого. В следующий раз, когда ваш муж придет с работы, держите наготове отвар ромашки. Как только он в квартиру войдет, начинайте полоскать горло. Минут 20, не меньше. Через пару недель женщина снова приходит к врачу цветущая и без единого синяка: - Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж приходит домой, я сразу начинаю полоскать горло ромашкой. И ничего не происходит, он меня даже пальцем не трогает! Врач, назидательно: - Вот видите, как иногда полезно просто не 3.14здеть!
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феменистка

сегодня, 15:58
ГОРОЖАНИН, мерзкий сексист, свой язык держи, окей?
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житель

сегодня, 15:55
я знаю и Люду и Олега, оба пили, дочь воспитывала бабушка, мать Люды и пьяные разборки привели к трагедии
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ГОРОЖАНИН

сегодня, 15:51
разбираться надо по трезвяне. А бабам держать язык за зубами целее будете. Печально конечно.
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красотка в чулках

сегодня, 15:45
дурак, теперь винить себя будет всю жизнь
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паша

сегодня, 15:37
если хотите кого-то обвинить то обвините себя за то что у вас праздники и выходные не проходят без алкоголя. а как человек напился он уже и человеком перестает быть
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Мужик

сегодня, 15:34
Тааак,а на выборы ходили?За кого голосовали,от этого будет зависеть приговор для него.
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Гость

сегодня, 15:22
переименовать липу в мордор
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