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Турция забрала свой золотой запас из США

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#Турция #США
Турция забрала свой золотой запас из США

На конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонн, тогда как на конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет банка, опубликованный на официальном сайте организации, - передает РИА-Новости.

В документе отмечается, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонн, тогда как на конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывели также крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв Реджепа Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Так, Halk Bankası перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. По данным источников издания, всего в страну из-за рубежа вернули 220 тонн золота.

Отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с "Исламским государством" (Запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, на отношениях двух стран сказывается арест в США заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба. Их обвиняют в сговоре с целью осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в обход санкций.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Атиллу арестовали по инициативе сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.

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#Турция #США

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