Происшествия

сегодня, 12:28

Пьяный ельчанин угрожал полицейским ножом

6 255
#насилие в отношении представителя власти
Пьяный ельчанин угрожал полицейским ножом

Следственным отделом по г. Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 18 апреля двое полицейских прибыли к многоквартирному жилому дому в Ельце по сообщению соседей об агрессивном поведении подозреваемого в подъезде многоэтажки. Пьяный дебошир с кухонным ножом в руке, замахнулся на прибывших полицейских. Противоправные действия подозреваемого были пресечены, и для установления всех обстоятельств происшедшего он доставлен в отдел полиции.

Учитывая, что подозреваемый многократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, а в настоящее время в отношении него судом рассматривается уголовное дело об угрозе убийством своей супруге, следствием ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.


6 255
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (6)

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Гавно

5 минут назад
Зоолог, это к деньгам раз гавна дох..я значит все богаты и рады)
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Мотя

41 минуту назад
К психотерапевтам только попадись! Запичкают таблетками, уколами. А все дело в кошачьей токсоплазме, котрая приводит умопомрачению, немотивированной агресси
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Зоолог

58 минут назад
Психотерапевт, наверно нет. Херовый из тебя психотерапевт. Не пробывал переквалифицироваться в дворники?
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Психотерапевт

сегодня, 12:43
Зоолог, Тебе наверно собаки полный рот гавна насрали, раз ты такой активный. Выплюнуть гавно из своего рта не пробовал?
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Зоолог

сегодня, 12:39
Наверняка он собачник. И его собака срет на придворовой территории. В тюрьму гада!
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Мотя

сегодня, 12:35
Он просто несчастный зараженный кошачьей токсоплазмой. В тюрьмах и пссихболницах полно зараженных токсоплазмой. А их лечат совсем от другого. Дерзкий человек, агрессивный и упертый- зараженец токсоплазмой, которая возится в мозгу, раздражает нейропептиды, и велит делать неадекватные вещи
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