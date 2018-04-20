Пьяный ельчанин угрожал полицейским ножом

Следственным отделом по г. Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 18 апреля двое полицейских прибыли к многоквартирному жилому дому в Ельце по сообщению соседей об агрессивном поведении подозреваемого в подъезде многоэтажки. Пьяный дебошир с кухонным ножом в руке, замахнулся на прибывших полицейских. Противоправные действия подозреваемого были пресечены, и для установления всех обстоятельств происшедшего он доставлен в отдел полиции.

Учитывая, что подозреваемый многократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, а в настоящее время в отношении него судом рассматривается уголовное дело об угрозе убийством своей супруге, следствием ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.