Липецкий ЗАГС, или подземный ход к семейному счастью

Новая рубрика "Городские истории" будет посвящена достопримечательностям Липецка.

Мы решили напомнить липчанам об истории города. Первый сюжет из рубрики "Городские истории" посвящен зданию Дворца бракосочетаний на улице Ленина.

Чья усадьба стояла на месте Дворца бракосочетаний? Где проходило счастливое детство липецких пионеров? Существовал ли подземный ход, соединяющий Древне-Успенскую церковь и Христорождественский собор? Куда смотрят "Влюбленные страусы". Об этом и многом другом смотрите в видео.