ПозиTиV

сегодня, 12:21

Липецкий ЗАГС, или подземный ход к семейному счастью

1 641
#городские истории
1
Липецкий ЗАГС, или подземный ход к семейному счастью

Новая рубрика "Городские истории" будет посвящена достопримечательностям Липецка.

Мы решили напомнить липчанам об истории города. Первый сюжет из рубрики "Городские истории" посвящен зданию Дворца бракосочетаний на улице Ленина. 

Чья усадьба стояла на месте Дворца бракосочетаний?  Где проходило счастливое детство липецких пионеров? Существовал ли подземный ход, соединяющий Древне-Успенскую церковь и Христорождественский собор? Куда смотрят "Влюбленные страусы". Об этом и многом другом смотрите в видео.

1 641
#городские истории
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А куда

сегодня, 12:39
Дели * с обалденной кормой ?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке можно пожать руку давно умершему мастеру
#А не сходить ли нам в музей?
3
В Липецке можно пожать руку давно умершему мастеру

вчера, 10:53

ПозиTиV
В Липецке обнаружена черная дыра
#поход в музей
12
В Липецке обнаружена черная дыра

13.04.2018 12:52

ПозиTиV
Ежи, котики и раненый олень: современное искусство в Липецке
#поход в музей
1
Ежи, котики и раненый олень: современное искусство в Липецке

06.04.2018 13:12

ПозиTиV
Я могу сшить куклу Тильду
#я могу!
7
Я могу сшить куклу Тильду

05.04.2018 09:30

ПозиTиV
За закрытой дверью ресторана готовят лягушачьи лапки и устриц
#За закрытой дверью
18
За закрытой дверью ресторана готовят лягушачьи лапки и устриц

30.03.2018 13:41

ПозиTиV
«А не сходить ли нам в музей?!»
#поход в музей
7
«А не сходить ли нам в музей?!»

29.03.2018 14:47

ПозиTиV