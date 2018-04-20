Общество

24 минуты назад

За три месяца автоинспекторы выявили более восьмидесяти тысяч нарушений ПДД

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#правила дорожного движения
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За три месяца автоинспекторы выявили более восьмидесяти тысяч нарушений ПДД

По итогам трех месяцев на территории Липецкой области было зарегистрировано 247 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 29 и получили травмы 302 человека, что соответственно на 14, 12 и 16 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года.


Как сообщает пресс-служба УМВД HAS по Липецкой области, на 12,5 процента сократилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей. В состоянии опьянения совершено 14 ДТП, в которых 21 человек получил травмы.

Количество ДТП с участием пешеходов в Липецкой области сократилось на треть и составило 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 60 – получили различные травмы. В том числе на двадцать шесть процентов меньше зафиксировано дорожно-транспортных происшествий по вине пеших участников дорожного движения.

В прошедшие три месяца на территории региона произошло 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых погибли 2 несовершеннолетних и получили травмы 20 подростков в возрасте до 16 лет. Больше половины из них находились в качестве пассажиров автотранспорта.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили 82524 правонарушения в области дорожного движения, в том числе 737 случаев управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования. За управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенными водительского удостоверения, или отказавшиеся от медицинского освидетельствования в тот же период возбуждено 151 уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Кроме того было выявлено 679 случаев выезда на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, 830 – нарушений требований сигнала светофора, 1946 – непредставления преимущества в движении пешеходам, 2739 – нарушения ПДД пешеходами.

Так же в этот период дорожные полицейские выявили 3342 случая грубого нарушения Правил дорожного движения, за совершение которых предусмотрено назначение наказания в виде лишения права управления ТС или административного ареста, что составляет почти двадцать процентов от общего числа нарушений, допущенных водителями.

Административному штрафу подвергнуто 77757 правонарушителей. В отношении 137 нарушителей ПДД применено наказание в виде административного ареста, 1047 – подвергнуты штрафу в двукратном размере неоплаченной суммы, но не менее одной тысячи, а 66 – назначено наказание в виде обязательных работ.
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#правила дорожного движения
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Комментарии (2)

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Мотя

4 минуты назад
Большинство заражены кошачьей токсоплазмой или собачьей токсокарой. Сейчас эпидемия такая при тотальном иммунодефиците. Вот и повелевает токсоплазма, поселившаяся в мозгу гнать на дороге и обгонять. Не верите? А вы погуглите и ужаснетесь- токсоплазма придает бесстрашие мышам и крысам и они сами ищут кошек, чтобы отдаться им в зубы. Саранча и кузнечки ныряют в водоемы. Короче, если вам хочется идти на обгон, особенно перед пешеходным переходом или на повороте, проверьте кровь свою поганую на токсоплазму. Иначе- психзаболевание гарантировано да еще вы задавите кого-то, не дай бог. Но такова эволюция. Рост численности населения начинают регулировать паразиты, коих в каждом из нас- 1-3 кг (глистов и прочей дряни). Но я хоть предохраняюсь- съедаю по ведру чеснока и лука, хрена, полыни и пижмы, подмываюсь дегтярным мылом
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план дают

18 минут назад
Даёшь пятилетку-за три года!
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