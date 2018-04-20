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30 минут назад

Россия предоставит доказательства о сбитых ракетах США

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#США #Россия #Сирия #ракеты
Россия предоставит доказательства о сбитых ракетах США

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет.

Военные РФ скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией, российская сторона получала данные в режиме реального времени, - заявил в интервью РИА-Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро", — сказал Лавров.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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#США #Россия #Сирия #ракеты

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