33 минуты назад
В России подорожают госпошлины за права и загранпаспорт
Правительство России одобрило законопроект, согласно которому увеличатся государственные пошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Напомним, что в настоящее время госпошлина за оформление биометрических загранпаспортов составляет 3,5 тысячи рублей. Ее решено увеличить до 5 тысяч рублей.
Кроме того, будут увеличены пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и "другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения".
За новое свидетельство госрегистрации транспорта пошлина составит полторы тысячи рублей, а оформление нового водительского удостоверения обойдется в 3 тысячи.
Как отмечается в пояснительных материалах, эти меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, - пишет "Российская газета".