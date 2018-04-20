В России

33 минуты назад

В России подорожают госпошлины за права и загранпаспорт

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#Госпошлина #подорожание #права #загранпаспорт
В России подорожают госпошлины за права и загранпаспорт

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому увеличатся государственные пошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство одобрило законопроект об увеличении государственной пошлины за оформление заграничного паспорта нового поколения с электронными чипами. Об этом говорится в материалах к заседанию кабмина.

Напомним, что в настоящее время госпошлина за оформление биометрических загранпаспортов составляет 3,5 тысячи рублей. Ее решено увеличить до 5 тысяч рублей.

Кроме того, будут увеличены пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и "другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения".

За новое свидетельство госрегистрации транспорта пошлина составит полторы тысячи рублей, а оформление нового водительского удостоверения обойдется в 3 тысячи.

Как отмечается в пояснительных материалах, эти меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, - пишет "Российская газета".
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#Госпошлина #подорожание #права #загранпаспорт

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