В мире

53 минуты назад

В США казнили самого старого преступника

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#США #казнь
В США казнили самого старого преступника

В американском штате Алабама казнили самого старого преступника, который был приговорён к высшей мере наказания.

Власти Алабамы привели в исполнение смертный приговор в отношении 83-летнего Уолтера Муди. Об этом сообщает телеканал WDAM TV.

Мужчине ввели смертельную инъекцию. Муди стал самым пожилым заключенным, казненным в США с момента принятия новых законов о смертной казни в 1970-х, - передает РИА-Новости.

Уолтера Муди в 1989 году признали виновным в убийстве федерального судьи Роберта Вэнса. Преступник отправил жертве бомбу по почте.
Муди провел в камере для приговоренных к высшей мере наказания 20 лет. Во время заключения он безуспешно пытался отсрочить исполнение приговора в Верховном суде США.

"Преступления, совершенные господином Муди были умышленными, хорошо спланированными и направленными на нанесение максимального ущерба. Суд присяжных без обоснованных сомнений признал его виновным, и этот вердикт был подтвержден на всех уровнях судебной системы", — говорится в сообщении губернатора штата Алабама Кей Айви.
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#США #казнь

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