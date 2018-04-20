В России
56 минут назад
В Новосибирске экстренно сел самолет
Причиной тому - заболевший пассажир.
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Иркутск, совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, утром в пятницу, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
"Самочувствие одного из пассажиров на борту ухудшилось, по решению командира воздушного судна была произведена посадка в аэропорту Толмачево", - сказали в пресс-службе.
Самолет приземлился в 05:46 местного времени, к посадке были вызваны экипажи "скорой помощи" из Новосибирска и города Обь, пассажира госпитализировали. К месту назначения борт вылетел в 07:14 местного времени.
"Самочувствие одного из пассажиров на борту ухудшилось, по решению командира воздушного судна была произведена посадка в аэропорту Толмачево", - сказали в пресс-службе.
Самолет приземлился в 05:46 местного времени, к посадке были вызваны экипажи "скорой помощи" из Новосибирска и города Обь, пассажира госпитализировали. К месту назначения борт вылетел в 07:14 местного времени.