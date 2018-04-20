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В Австрии свыше 50 человек пострадали при столкновении поездов

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#Столкновение поездов в Зальцбурге
В Австрии свыше 50 человек пострадали при столкновении поездов

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, - сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.

Инцидент произошёл около 04.46 (05.46 по московскому времени). Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.

Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идёт главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.

По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших в Австрии нет.

171
#Столкновение поездов в Зальцбурге

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