В Австрии свыше 50 человек пострадали при столкновении поездов

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, - сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.



Инцидент произошёл около 04.46 (05.46 по московскому времени). Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.



Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идёт главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.



По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших в Австрии нет.



