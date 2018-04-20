США оценили эффект от антироссийских санкций

Санкции, введенные Вашингтоном против российских олигархов и официальных лиц, привели к результату, на который рассчитывала администрация президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил министр финансов Стивен Мнучин.





В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.



"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.



Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. Дело в том, отметил Мучин, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в это время проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал эту стратегию".



США довольны эффектом от антироссийских санкций. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления из Вашингтона.



В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.



"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.



Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. Дело в том, отметил Мучин, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в это время проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал эту стратегию". США довольны эффектом от антироссийских санкций. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления из Вашингтона, - передает РИА-Новости В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business."Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. Дело в том, отметил Мучин, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в это время проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал эту стратегию".США довольны эффектом от антироссийских санкций. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления из Вашингтона.В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business."Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. Дело в том, отметил Мучин, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в это время проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал эту стратегию".