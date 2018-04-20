В мире

сегодня, 10:28

США оценили эффект от антироссийских санкций

2 200
#США #Россия #санкции
США оценили эффект от антироссийских санкций

Санкции, введенные Вашингтоном против российских олигархов и официальных лиц, привели к результату, на который рассчитывала администрация президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил министр финансов Стивен Мнучин.

США довольны эффектом от антироссийских санкций. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления из Вашингтона, - передает РИА-Новости.

В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. Дело в том, отметил Мучин, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в это время проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал эту стратегию".

США довольны эффектом от антироссийских санкций. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления из Вашингтона.

В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. Дело в том, отметил Мучин, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в это время проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал эту стратегию".
2 200
#США #Россия #санкции

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ага

38 минут назад
Тогда Пендостанан запрыгает как вошь на гребешка,надо их наказывать долларом,они это сразу понимают
ответить

Ага

40 минут назад
Какали мы на пендосские санкции с большой ёлки,если ещё в ответ национализировать всю собственность стран НАТО в России в пользу государства и прекратить выплаты по госдолгу,тогда Пендосские запрягает,будет как с взносами в Совет Европы
ответить

Еще в рубрике

В США казнили самого старого преступника
#США #казнь
В США казнили самого старого преступника

51 минуту назад

В мире
В Австрии свыше 50 человек пострадали при столкновении поездов
#Столкновение поездов в Зальцбурге
В Австрии свыше 50 человек пострадали при столкновении поездов

сегодня, 10:37

В мире
В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»‍
#США
2
В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»‍

вчера, 12:57

В мире
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы
#Таиланд #нападение акулы
2
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы

вчера, 12:04

В мире
Германия попросит США освободить ее от санкций против России
#Германия #США #Россия
2
Германия попросит США освободить ее от санкций против России

вчера, 11:19

В мире
Две умные ракеты США прилетели в Россию‍
#США #ракеты #Россия
2
Две умные ракеты США прилетели в Россию‍

вчера, 10:28

В мире