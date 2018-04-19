На Театральной площади демонтируют рекламный экран

Электронный экран на Театральной площади начали демонтировать. Работы проводят в рамках борьбы с несанкционированными рекламными конструкциями.

Как сообщили в «Городском центре рекламы», конструкция размещена на Театральной площади незаконно: в своё время владельцу было выдано разрешение на установку, но его действие закончилось ещё в 2016 году. Тогда собственнику направили предписание о демонтаже, но в срок он его не исполнил, проигнорировал требование и владелец земельного участка. В соответствии с Федеральным законом «О рекламе», в данном случае демонтаж должны проводить органы местного самоуправления. Так как процесс разборки таких конструкций относится к технически сложным, в «Городском центре рекламы» провели торги по выбору исполнителя муниципального заказа. Выигравшая их подрядная организация приступила к работам. По завершению демонтажа владельцу экрана выставят счёт, если он его не оплатит добровольно, документы передадут в суд.

За первый квартал 2018 года в Липецке выдали 165 предписаний на демонтаж 361 рекламной конструкции. Убрано 112 из них: 54 – собственниками и 58 – «Городским центром рекламы».