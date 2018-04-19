Происшествия
42 минуты назад
В лобовом столкновении на грязинской трассе погибли два человека
Еще один - получил серьезные ранения.
Сегодня вечером на трассе Липецк-Грязи столкнулись автомобили "ВАЗ-2105" и "Хендай". Авария произошла неподалеку от поворота к поселку Дачный.
По предварительным данным, водитель автомобиля автомобиля "ВАЗ", двигавшийся в сторону Липецка, выполнял маневр обгона, во время которого зацепил "Митсубиси Лансер". "Пятерка" потеряла управление и в лобовую врезалась в двигавшийся навстречу "Хендай".
В страшном столкновении водитель и пассажир "ВАЗа" погибли. 24-летний водитель "Хендая" доставлен в больницу с серьезныими травмами.
По предварительным данным, водитель автомобиля автомобиля "ВАЗ", двигавшийся в сторону Липецка, выполнял маневр обгона, во время которого зацепил "Митсубиси Лансер". "Пятерка" потеряла управление и в лобовую врезалась в двигавшийся навстречу "Хендай".
В страшном столкновении водитель и пассажир "ВАЗа" погибли. 24-летний водитель "Хендая" доставлен в больницу с серьезныими травмами.
За рулём
Мужик
Ворчун
Владимир
Пахан_Поворота_На_Дачный
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Кто погиб?