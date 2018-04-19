Происшествия

42 минуты назад

В лобовом столкновении на грязинской трассе погибли два человека

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#авария #ДТП
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В лобовом столкновении на грязинской трассе погибли два человека

Еще один - получил серьезные ранения.

Сегодня вечером на трассе Липецк-Грязи столкнулись автомобили "ВАЗ-2105" и "Хендай". Авария произошла неподалеку от поворота к поселку Дачный.

По предварительным данным, водитель автомобиля автомобиля "ВАЗ", двигавшийся в сторону Липецка, выполнял маневр обгона, во время которого зацепил "Митсубиси Лансер".  "Пятерка" потеряла управление и в лобовую врезалась в двигавшийся навстречу "Хендай".

В страшном столкновении водитель и пассажир "ВАЗа" погибли. 24-летний водитель "Хендая" доставлен в больницу с серьезныими травмами.




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#авария #ДТП
3

Комментарии (8)

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За рулём

33 секунды назад
Сонаты что за малый кто знает?
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Мужик

1 минуту назад
А они на выборы ходили? Надо было сходить,тогда и подыхать можно со спокойной совестью.
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Ворчун

4 минуты назад
048, сколько же вас говна!
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Владимир

5 минут назад
Очень страшно. Русские машины в принципе не оставляют шанса в подобных случаях.Хотя Хендай на удивление сильно деформирован, несмотря на то что тяжелее и конструктивно намного лучше и безопаснее
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Пахан_Поворота_На_Дачный

9 минут назад
048, Ты чёрт давно из гопника вырос или ты членососом по жизни был и сейчас остаёшься ?
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007

10 минут назад
ужас
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048

10 минут назад
очередные гопники ,,хорошо что никого не прихватили с собой ,,машинам хорошо досталось
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Кто погиб?

15 минут назад
Чё за пацаны ехали ? Матырские или Грязинские ?
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