В лобовом столкновении на грязинской трассе погибли два человека

Еще один - получил серьезные ранения.

Сегодня вечером на трассе Липецк-Грязи столкнулись автомобили "ВАЗ-2105" и "Хендай". Авария произошла неподалеку от поворота к поселку Дачный.



По предварительным данным, водитель автомобиля автомобиля "ВАЗ", двигавшийся в сторону Липецка, выполнял маневр обгона, во время которого зацепил "Митсубиси Лансер". "Пятерка" потеряла управление и в лобовую врезалась в двигавшийся навстречу "Хендай".



В страшном столкновении водитель и пассажир "ВАЗа" погибли. 24-летний водитель "Хендая" доставлен в больницу с серьезныими травмами.









