ФНС стала чаще договариваться с должниками до суда

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала чаще договариваться с добросовестными должниками.

Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомились «Известия».



По данным службы, в 2017 году поступления в бюджет от мировых соглашений выросли в 3,2 раза и составили 4,2 млрд рублей.

Также сообщается, что доходы от компаний-банкротов за год выросли на 35%, до 101,1 млрд рублей, от привлечения к субсидиарной ответственности в 12,6 раза — они превысили 2 млрд рублей.

По словам экспертов, тактика мировых соглашений позволяет выйти на реального организатора схемы ухода от налогов и улучшает деловой климат в стране.