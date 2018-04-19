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35 минут назад

Крым может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ России

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#Крым #флот

Керченский завод «Залив» весной 2018 года приступил к ремонту кораблей ВМФ России. 

Об этом «Известиям» рассказали в Главкомате ВМФ. 

Отмечается, что в первую очередь речь идет о Черноморском флоте. Однако в перспективе завод, ранее занимавшийся ремонтом гражданских судов, сможет чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов. 

Преимущество завода — технология изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магнитных сплавов, которые широко используются при строительстве военных кораблей. По словам экспертов, «Залив» имеет все шансы стать одной из основных ремонтных площадок для ВМФ.

Керченский завод уже получил первый серьезный контракт от российского ВМФ. Он примет участие в ремонте БДК проекта 775 «Ямал». Корабль в январе прошлого года получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.

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#Крым #флот

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