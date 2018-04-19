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46 минут назад

Митинг против Тулеева пройдет в центре Кемерова

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#Аман Тулеев #Кемеровская трагедия

Центральный районный суд Кемерова разрешил проведение митинга на центральной площади города.

Акция, в которой должны принять участие около двух тысяч человек, будет проходить 21 апреля на площади Советов.

Как сообщает  VSE42.ru, ранее администрация города отказала инициатору в проведении митинга, так как он неоднократно нарушал общественный порядок во время проведения несанкционированных митингов.

Организаторы митинга собираются поддержать нынешнего кемеровского губернатора Сергея Цивилева и выступить против прежнего главы области Амана Тулеева.


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#Аман Тулеев #Кемеровская трагедия

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