Митинг против Тулеева пройдет в центре Кемерова

Центральный районный суд Кемерова разрешил проведение митинга на центральной площади города.

Акция, в которой должны принять участие около двух тысяч человек, будет проходить 21 апреля на площади Советов.

Как сообщает VSE42.ru , ранее администрация города отказала инициатору в проведении митинга, так как он неоднократно нарушал общественный порядок во время проведения несанкционированных митингов.

Организаторы митинга собираются поддержать нынешнего кемеровского губернатора Сергея Цивилева и выступить против прежнего главы области Амана Тулеева.



