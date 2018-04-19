46 минут назад
Митинг против Тулеева пройдет в центре Кемерова
Центральный районный суд Кемерова разрешил проведение митинга на центральной площади города.
Акция, в которой должны принять участие около двух тысяч человек, будет проходить 21 апреля на площади Советов.
Как сообщает VSE42.ru, ранее администрация города отказала инициатору в проведении митинга, так как он неоднократно нарушал общественный порядок во время проведения несанкционированных митингов.
Организаторы митинга собираются поддержать нынешнего кемеровского губернатора Сергея Цивилева и выступить против прежнего главы области Амана Тулеева.