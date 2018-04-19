Происшествия

сегодня, 15:33

На улице Доватора лежит труп

12 4459
#труп #тело
2
На улице Доватора лежит труп

Тело нашли у мусорных контейнеров.

В Липецке на контейнерной площадке у дома №4а по улице Доватора прохожие наткнулись на труп пожилого мужчины.

Признаков насильственной смерти при осмотре тела прибывшие криминалисты не нашли. Мужчина умер от естественных причин.



12 4459
#труп #тело
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

КАСЬЯН

9 минут назад
Вот такие как гость ,который сопли жуёт,во вкусе у ГОРОД 48. Гость,как не болит задок))))
ответить

ГОСТЮ

10 минут назад
гость, заглохни! Ушлёпок,не дай Бог твоих родных будут так славить.
ответить

егор

24 минуты назад
ужасно умереть прямо около мусорных ящиков(
ответить

гость

25 минут назад
Марине ты не в их вкусе,так что сиди и сопи в 2-ве дырдочки...
ответить

КАСЬЯН

28 минут назад
Марина,ваш комментарий так и будут удалять...Вы же здравомыслящий человек,а таких город 48 не любит. Это помойка! Всегда только срач нужен. Почти каждая новость в эфире с ошибками ,да с такими,что глаза режет..
ответить

Марина

31 минуту назад
ГОРОД 48,ВЫ ТАК И БУДЕТЕ УДАЛЯТЬ МОЮ ПРОСЬБУ ЗАКРЫТЬ ДОСТУП ДЛЯ КОММЕНТОВ ЭТОЙ СТАТЬИ? ПОЧЕМУ КОММЕНТАРИИ С МАТОМ И ВСЯКОЙ ЕРЕСЬЮ,ВЫ НЕ УДАЛЯЕТЕ,А МОЙ С ПРОСЬБОЙ УЖЕ 5 РАЗ УДАЛИЛИ???
ответить

Bettova

38 минут назад
Заработок от 20 000 рублей в день !!! - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на сaйте http://rbt201.ru
ответить

Егор

49 минут назад
Вот и затупинская нечисть объявилась, приплела зачем-то бандеровцев, которых сама и реанимировала в Украине.
ответить

Мой комментарий

сегодня, 16:12
Боцман, Да сейчас бы сюда твоих бендеровских полицариков, то они бы вмиг порядок навели!
ответить

Ворчун

сегодня, 15:58
Боцман, ка в том анекдоте сам 4 раза упал на нож!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Два человека пострадали в результате пожара в Ельце
#пожар
Два человека пострадали в результате пожара в Ельце

4 минуты назад

Происшествия
Липчанке Ольге Гуровой незваный гость обезобразил лицо
#насилия
58
Липчанке Ольге Гуровой незваный гость обезобразил лицо

сегодня, 13:18

Происшествия
За избитую мужем липчанку вступилась прокуратура
#домашнее насилие
За избитую мужем липчанку вступилась прокуратура

сегодня, 12:14

Происшествия
«Лада-Гранта» вылетела в поле и перевернулась
#авария #ДТП
39
«Лада-Гранта» вылетела в поле и перевернулась

сегодня, 09:55

Происшествия
Центр Липецка встал в гигантской пробке
#пробка
103
Центр Липецка встал в гигантской пробке

сегодня, 09:30

Происшествия
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным
#самоубийство
27
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным

сегодня, 08:07

Происшествия