На улице Доватора лежит труп

Тело нашли у мусорных контейнеров.

В Липецке на контейнерной площадке у дома №4а по улице Доватора прохожие наткнулись на труп пожилого мужчины.



Признаков насильственной смерти при осмотре тела прибывшие криминалисты не нашли. Мужчина умер от естественных причин.







