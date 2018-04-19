Происшествия
сегодня, 15:33
На улице Доватора лежит труп
Тело нашли у мусорных контейнеров.
В Липецке на контейнерной площадке у дома №4а по улице Доватора прохожие наткнулись на труп пожилого мужчины.
Признаков насильственной смерти при осмотре тела прибывшие криминалисты не нашли. Мужчина умер от естественных причин.
Признаков насильственной смерти при осмотре тела прибывшие криминалисты не нашли. Мужчина умер от естественных причин.
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