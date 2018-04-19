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Названы сроки открытия автомобильной части Крымского моста

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#Крымский мост
Названы сроки открытия автомобильной части Крымского моста

Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.

Первые автомобили проедут по Крымскому мосту уже через несколько недель. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе приветствия участников Ялтинского международного экономического форума.

Также он рассказал, что Балаклавская и Таврическая электростанции дадут первый ток в этом году.

«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — цитирует Аксенова «РИА Новости».

При этом министр экономического развития региона Наталья Чабан отметила, что после запуска Крымского моста турпоток на полуостров увеличится на 40%, до 10 млн человек.

По ее словам, запуск автомобильной части моста ожидается в мае 2018 года, железнодорожной части транспортного перехода — в 2019 году.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 км. Изначально начало автомобильного движения по нему было запланировано на декабрь текущего года, однако строительные работы значительно опередили график.

16 апреля сообщалось, что строители Крымского моста начали пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением. Данная система призвана обеспечить комфорт и безопасность движения.
447
#Крымский мост

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