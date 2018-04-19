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В Измалковском районе новый прокурор
Приказом Генерального прокурора РФ 19 апреля прокурором Измалковского района Липецкой области назначен Игорь Зудин.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Игорь Зудин родился 7 сентября 1982 года.
В 2004 году с отличием закончил юридический факультет Воронежского государственного университета.
В этом же году поступил на службу в органы прокуратуры Липецкой области.
Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Задонского района.
С 2009 года состоял в должности заместителя прокурора Задонского района.
В 2016 году Игорь Зудин приказом Генерального прокурора Российской Федерации за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.
Женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей.
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