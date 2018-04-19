Общество

сегодня, 15:19

В Измалковском районе новый прокурор

8 1358
#прокуратура #кадры
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В Измалковском районе новый прокурор

Приказом Генерального прокурора РФ 19 апреля прокурором Измалковского района Липецкой области назначен Игорь Зудин.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Игорь Зудин родился 7 сентября 1982 года.

В 2004 году с отличием закончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

В этом же году поступил на службу в органы прокуратуры Липецкой области.

Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Задонского района.

С 2009 года состоял в должности заместителя прокурора Задонского района.

В 2016 году Игорь Зудин приказом Генерального прокурора Российской Федерации за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей.

8 1358
#прокуратура #кадры
1

Комментарии (8)

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Петровия

16 минут назад
Зря Вы народ данное назначение обсуждаете, Зудин достойный и грамотный специалист своего дела!!!!
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Антон

21 минуту назад
Ещё один котедж будет.
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хахаах

сегодня, 16:04
По комментам жителей сразу видно, чего ждать (читай НЕ ждать) от властей... Очередной породистый с родословной на тёплое местечко присел....
ответить

сегодня, 15:50
Чей родственник ?
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Евдокимов-электрод

сегодня, 15:46
карьерный рост и звание не погодам .засланный казачок.
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Ы

сегодня, 15:42
Чей он родственник кум ,сват ,брат,или родственник тербунского лесника?
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Аттестацию

сегодня, 15:40
осб, прошел
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осб

сегодня, 15:26
СРОЧНО, проверить на коррупционнность, свватородстенникодружебратсво)))), и по лицу еще и на наркотики......
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