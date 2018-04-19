В Измалковском районе новый прокурор

Приказом Генерального прокурора РФ 19 апреля прокурором Измалковского района Липецкой области назначен Игорь Зудин.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Игорь Зудин родился 7 сентября 1982 года.

В 2004 году с отличием закончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

В этом же году поступил на службу в органы прокуратуры Липецкой области.

Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Задонского района.

С 2009 года состоял в должности заместителя прокурора Задонского района.

В 2016 году Игорь Зудин приказом Генерального прокурора Российской Федерации за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей.