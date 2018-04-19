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Елец попал в «десятку» городов популярных у путешественников в День Победы
Российский сервис бронирования жилья выявил, в какие города воинской славы и города-герои страны недорого путешествовать на День Победы.
Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород, Дмитров в Московской области, Смоленск, Орёл, Брянск, Курск, Белгород и Елец вошли в первую десятку героических городов для бюджетных путешествий на праздник 9 Мая.
По данным сервиса, туристы потратят на проживание в этих городах в майский выходной от полутора до двух тысяч рублей в сутки.
В городах воинской славы 9 мая пройдут праздничные мероприятия и состоятся салюты.