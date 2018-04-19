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Елец попал в «десятку» городов популярных у путешественников в День Победы

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#путешествие #день Победы
Елец попал в «десятку» городов популярных у путешественников в День Победы

Российский сервис бронирования жилья выявил, в какие города воинской славы и города-герои страны недорого путешествовать на День Победы.

Рейтинг представлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года.

Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород, Дмитров в Московской области, Смоленск, Орёл, Брянск, Курск, Белгород и Елец вошли в первую десятку героических городов для бюджетных путешествий на праздник 9 Мая.

По данным сервиса, туристы потратят на проживание в этих городах в майский выходной от полутора до двух тысяч рублей в сутки.

В городах воинской славы 9 мая пройдут праздничные мероприятия и состоятся салюты.
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#путешествие #день Победы

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