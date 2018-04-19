В Ростовской области 1 человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом

Массовое ДТП произошло на 1-м километре Западного обхода Ростова-на-Дону, причины, по которым произошло столкновение двух легковых автомобилей, пассажирского автобуса ПАЗ, бетономешалки и бензовоза, устанавливаются. Ранее сообщалось, что в этом ДТП пострадали семь человек.





Авария произошла около 9.30 мск на 1 км автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону". По предварительным данным полиции, столкнулись пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус "ПАЗ" маршрута "Ростов-Азов" (в салоне находились 23 пассажира), бетономешалка и бензовоз.



Ранее сообщалось о семи пострадавших.



"В результате массового ДТП на 1 километре Западного обхода Ростова-на-Дону в лечебные учреждения области доставлено 12 пострадавших", — говорится в сообщении Минздрава.



Сообщается, что пятерых человек забрала скорая помощь Батайска, один из них скончался в машине скорой помощи от травм. Четверо находятся в состоянии средней тяжести.



Еще пятерых пострадавших доставили в БСМП Ростова. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, состояние остальных — тяжелое. Одного человека доставили в травмпункт городской больницы №20 в состоянии средней степени тяжести. Двое пострадавших от госпитализации отказались, - передает

Двенадцать человек доставили в больницы Ростовской области после крупной аварии, один человек скончался, - сообщает Минздрав региона.Авария произошла около 9.30 мск на 1 км автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону". По предварительным данным полиции, столкнулись пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус "ПАЗ" маршрута "Ростов-Азов" (в салоне находились 23 пассажира), бетономешалка и бензовоз.Ранее сообщалось о семи пострадавших."В результате массового ДТП на 1 километре Западного обхода Ростова-на-Дону в лечебные учреждения области доставлено 12 пострадавших", — говорится в сообщении Минздрава.Сообщается, что пятерых человек забрала скорая помощь Батайска, один из них скончался в машине скорой помощи от травм. Четверо находятся в состоянии средней тяжести.Еще пятерых пострадавших доставили в БСМП Ростова. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, состояние остальных — тяжелое. Одного человека доставили в травмпункт городской больницы №20 в состоянии средней степени тяжести. Двое пострадавших от госпитализации отказались, - передает РИА-Новости