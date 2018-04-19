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Пострадавшие при нападении на школу в Башкирии остаются в реанимации

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#Нападение на школу #Башкирия
Пострадавшие при нападении на школу в Башкирии остаются в реанимации

Все пострадавшие от вооруженного нападения на школу Стерлитамака остаются в реанимации в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие в результате нападения на общеобразовательную школу в Стерлитамаке остаются в реанимационном отделении городской больницы номер 1, их состояние не изменилось, - сообщил ТАСС исполняющий обязанности главврача больницы Фанур Ганиев.

"Их состояние не лучше, чем вчера. Сейчас мы с утра будем решать, кого-то возможно переведем", - сказал он, уточнив, что их могут разместить в общих палатах.

Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова отметила, что все пострадавшие "находятся в больнице в состоянии средней тяжести".

В среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы номер 1 Стерлитамака, по данным следствия, пришел в здание с ножом и емкостью с бензином. Он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, порезал руку одной из них, нанес ножевое ранение учителю, затем разлил и поджег горючее вещество, а также нанес себе увечье. Одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Трое пострадавших и нападавший госпитализированы.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Он задержан следователями непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь. У палаты подозреваемого круглосуточно дежурят сотрудники полиции, говорил ранее Ганиев.

Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

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#Нападение на школу #Башкирия

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