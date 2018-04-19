Липчанке Ольге Гуровой незваный гость обезобразил лицо

В связи с нерасторопностью полицейских мужчина, раскроивший голову девушке керамической кружкой, скорее всего, избежит наказания за содеянное.

Ольга Гурова с недавних пор живет в Москве. Переезд в столицу стал вынужденной мерой: только там она смогла найти работу после того, как ей обезобразили лицо: в Москве девушку взяли на работу, которую она потеряла в Липецке.



29 апреля 2016 года Ольга Гурова стала жертвой собственной неосмотрительности. В квартире, которую она снимала, у нее подзадержалась знакомая Ирина, за которой глубоким вечером пришел ее приятель Семен. И пришел не один, а с товарищем, который и раскроил лицо Ольги тяжелой фаянсовой кружкой.



- Они внаглую ввалились в квартиру. Не отреагировали на мои слова, что я не звала гостей. Парни принесли с собой пакет с выпивкой, устроили застолье. Сергей стал дерзить, хватать меня за руки. Мне пришлось звонить своему другу, просить его приехать и разобраться с моими гостями. Если бы он приехал на две минуты раньше, уверена, со мной не случилось бы того, что сделало меня изгоем в глазах моих знакомых, - говорит девушка.



Сергей нанес ей удар кружкой в лицо на балконе, куда она уединилась. Осколки фаянса разрезали лоб и кожу под левым глазом, отчего Ольга едва не захлебнулась кровью. Семен и Ирина вызвали «скорую помощь», которая отвезла потерпевшую в больницу, выпроводили Сергея, замыли от крови пол, выкинули осколки разбитой кружки. Ольга уверена, что ее знакомые таким образом избавились от улик.



В больнице ей зашили раны. Через сутки в травматологию приехали полицейские, которым Ольга рассказала о том, что произошло. И тут же ей позвонил Сергей Яриков, тот самый парень, который отправил ее в больницу. Ольга говорит, что он пригрозил ей расправой, заявил, что она ничего не докажет, так как у него в больнице и в полиции свои люди.



- То, что у Сергея есть знакомые в полиции, я поняла достаточно быстро. Так, место происшествия было осмотрено только на пятый день после совершенного в отношении меня преступления, а участковый уполномоченный четвертого отдела полиции УМВД РФ по Липецку Роман Агапитов только обещал, что поедет со мной в облбюро СМЭ, чтобы снять полученные мной телесные повреждения. Поэтому я поехала на освидетельствование сама. А потом, через несколько дней, я получила из полиции отказное постановление, мол, полиция не может опросить Ярикова, так как не знает, где его можно найти, - говорит Ольга.



Два месяца Ольга скрывала от семьи то, что случилось, боясь травмировать маму, отца и других родственников. Как только ее раны зажили, она потеряла работу в Липецке: работодатели отказывались иметь с ней дело из-за обезображенного шрамами лица.



В мае 2016 года Ольга в первый раз пожаловалась в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции. В последний раз она обжаловала действия Романа Агапитова в апреле этого года в обращении на имя прокурора области Константина Кожевникова. Ольга пишет, что акт судмедэкспертизы был готов 3 июня, но уголовного дела в отношении Ярикова не возбудили. Только после нескольких жалоб в прокуратуру уголовное дело было возбуждено - 4 сентября 2017 года, т. е. спустя 16 месяцев после совершенного против нее преступления!



- Но даже после возбуждения уголовного дела его дважды приостанавливали со ссылкой на то, что полиция не может найти виновника данного преступления. Однако на протяжении этих двух лет все мои знакомые общались с Яриковым, знали, где он живет, каким бизнесом занимается. То есть при желании сотрудников полиции его можно было бы задержать в любое время. Однако все получилось так, как говорил Яриков, - что Агапитов является его хорошим знакомым, и что он не понесет никакой ответственности, - говорит Ольга.



Но, в конце концов, возбужденное в отношении Ярикова уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека») все же пошло в суд. Но Ольга считает, что подсудимый, который, кстати, ни разу не появился в зале суда, избежит ответственности по истечению срока давности по этому преступлению.



- 29 апреля пройдет два года с момента совершения Яриковым преступления, и он избежит уголовного наказания, - резюмирует Ольга Гурова.



Девушке сложно говорить о том, как она прожила эти два года. Она волнуется, плачет. Сквозь слезы говорит о том, что не понимает, почему ее, гражданку России, так опрокинули правоохранительные органы, которые, по сути, стали авдвокатами человека, испортившего ей жизнь.



- Однажды Яриков через моего адвоката обещал заплатить мне 25 тысяч рублей, чтобы я была не против прекращения уголовного дела. Я отказалась. Ведь чтобы устранить последствия травм, мне нужны несколько пластических операций. Вот, смотрите, какой вывод сделал судмедэксперт Олеся Круть: «рубцы на лице с течением времени не исчезнут самостоятельно и являются неизгладимыми»! А в заключении ФГБУ «НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ мне поставили диагноз: «Посттравматическая рубцовая деформация лба». А это уже не 112 статья Уголовного кодекса, а 111-я, подразумевающая ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица. Но сотрудники полиции, отправившие уголовное дело в суд, не дали оценки полученным мной телесным повреждениям, - говорит Ольга.



Девушка говорит, что полиция, которая была должна помочь ей как потерпевшей от преступления, сделала все, чтобы Сергей Яриков не был привлечен к уголовной ответственности по 111-й статье Уголовного кодекса.



- Согласно федеральному закону «О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, для противодействия преступности. Полиция должна незамедлительно приходить на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных посягательств. Считаю, что сотрудники ОП №4 УМВД России по Липецку не выполнили в моем случае возложенные на них обязанности. Поэтому я прошу прокурора области Кожевникова наказать майора Романа Агапитова. Таким, как он, не место в полиции, - говорит Ольга Гурова.

Фото сделано самой потерпевшей. В силу понятных причин Ольга Гурова сейчас категорически не желает позировать перед камерой.

