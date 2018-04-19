Культура

сегодня, 12:22

В Липецке пройдёт битва хоров

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#хор #фестиваль
В Липецке пройдёт битва хоров

Липчане примут участие во всероссийском фестивале хоров.

В Липецке пройдёт один из самых масштабных по охвату аудитории и количеству участников творческий форум – областной конкурс академических хоров и ансамблей «Поющая провинция». Как сообщает Областной центр культуры, в этом году конкурс объединил более 20 коллективов со всего региона. Конкурсные выступления пройдут в два этапа.

28 апреля в областном центре культуры, народного творчества и кино в рамках Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», учрежденного в 2015 году Министерством образования и науки РФ с целью возрождения и развития детской и юношеской певческой культуры, будут состязаться академические хоры общеобразовательных школ в 2 категориях: хоры средних и старших классов, хоры мальчиков и юношей.

12 мая на втором этапе конкурса, поклонников и ценителей одной из самых демократичных традиций русской музыкальной культуры – хорового пения, история которого насчитывает не одну сотню лет, ждут выступления профессиональных и любительских коллективов – ансамблей и хоров детских музыкальных школ и школ искусств, средних и высших учреждений культуры и искусства в Координационно-методическом центре культуры и досуга Становлянского района.

Творческие состязания пройдут в 8 категориях. Программа конкурсных выступлений состоит из трех разнохарактерных произведений и исполнения как минимум одного из них acappella.

Жюри будет оценивать не только технику исполнения, но и его выразительность, сценическую культуру участников.
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#хор #фестиваль

Комментарии (1)

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Александр

сегодня, 12:40
В настоящей битве есть потерпевшие и жертвы, а тут? Хорошо если баян порвут или на рояль нагадят, а так скукота.
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