Происшествия

сегодня, 12:14

За избитую мужем липчанку вступилась прокуратура

1097
#домашнее насилие
За избитую мужем липчанку вступилась прокуратура

Прокуратура Советского района Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту причинения жительнице города телесных повреждений бывшим  мужем во время бытового конфликта. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в дежурную часть отдела полиции №8 из БСМП №1 поступило сообщение о поступившей в нейрохирургическое отделение пациентке  с диагнозом: "сотрясение головного мозга". Женщина  рассказала, что ее ударил бывший муж.

Однако по результатам доследственной проверки в возбуждении уголовного дела полиция отказала в связи с отсутствием события преступления.  

В рамках надзора за соблюдением законности в деятельности оранов внутренних дел, прокурор установил, что фактически основанием отказа в возбуждении уголовного дела послужило то, что в ходе доследственной проверки не представилось возможным установить степень тяжести телесных повреждений.

Однако прокуратура истребовала результаты судебно-медицинского исследования, согласно которого потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья на срок более 21 дня.

Таким образом, имелись достаточные данные, указывающие на совершенное  преступление.

В связи этим решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, а материалы направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В настоящее время уголовное дело возбуждено, устанавливаются обстоятельства происшедшего.

 

1097
#домашнее насилие

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанке Ольге Гуровой незваный гость обезобразил лицо
8
Липчанке Ольге Гуровой незваный гость обезобразил лицо

31 минуту назад

Происшествия
«Лада-Гранта» вылетела в поле и перевернулась
#авария #ДТП
41
«Лада-Гранта» вылетела в поле и перевернулась

сегодня, 09:55

Происшествия
Центр Липецка встал в гигантской пробке
#пробка
99
Центр Липецка встал в гигантской пробке

сегодня, 09:30

Происшествия
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным
#самоубийство
28
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным

сегодня, 08:07

Происшествия
Бывшим наркополицейским вынесли приговоры
#наркотики #вымогательство #суд
74
Бывшим наркополицейским вынесли приговоры

вчера, 14:18

Происшествия
В Ельце конфликт закончился стрельбой
#стрельба
16
В Ельце конфликт закончился стрельбой

вчера, 12:48

Происшествия