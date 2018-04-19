За избитую мужем липчанку вступилась прокуратура

Прокуратура Советского района Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту причинения жительнице города телесных повреждений бывшим мужем во время бытового конфликта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в дежурную часть отдела полиции №8 из БСМП №1 поступило сообщение о поступившей в нейрохирургическое отделение пациентке с диагнозом: "сотрясение головного мозга". Женщина рассказала, что ее ударил бывший муж.

Однако по результатам доследственной проверки в возбуждении уголовного дела полиция отказала в связи с отсутствием события преступления.

В рамках надзора за соблюдением законности в деятельности оранов внутренних дел, прокурор установил, что фактически основанием отказа в возбуждении уголовного дела послужило то, что в ходе доследственной проверки не представилось возможным установить степень тяжести телесных повреждений.

Однако прокуратура истребовала результаты судебно-медицинского исследования, согласно которого потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья на срок более 21 дня.

Таким образом, имелись достаточные данные, указывающие на совершенное преступление.

В связи этим решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, а материалы направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В настоящее время уголовное дело возбуждено, устанавливаются обстоятельства происшедшего.