сегодня, 12:08
Опубликован рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Отмечается, что первое место занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд.
Рейтинг возглавил основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Yа втором месте — председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашев (18,7 миллионов долларов), на третьем — председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон (18 миллионов долларов).
Как отмечает издание, совокупный доход двухсот богатейших предпринимателей составил 485 миллиардов, что на 25 миллиардов больше прошлогодней суммы.
Forbes публикует подобный рейтинг ежегодно. Лисин возглавляет его в третий раз. Бизнесмен также занимал первое место в 2010 и 2011 годах, - передает РИА-Новости.
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