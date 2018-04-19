В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы

Популярный у туристов пляж Сай Ной в курортной местности у города Хуа Хин в 200 километрах южнее Бангкока закрыт для купания на 20 дней в связи с нападением акулы на человека, - заявил в среду в эфире новостного выпуска Третьего национального телеканала Таиланда губернатор провинции Прачуап Кирикхан, Пханлоп Сингхасени.





По данным издания, в среду подтвердилась информация о том, что турист, который был ранен в Сиамском заливе в выходные, пострадал от укуса бычьей акулы. После этого мужчина был доставлен в больницу Бангкока, - передает



Во время закрытия пляжа провинциальные власти планируют организовать установку специальных ограждающих сетей вокруг предназначенных для купания мест. Кроме того, спасателей на пляже снабдят беспилотниками для отслеживания ситуации на курорте.



Ранее сообщалось, что власти курорта ставили под сомнение нападение акулы на туриста, выдвинув версию, что раны могли оказаться порезами об острые камни на морском дне. Тогда мэр города приказал сотрудникам всех служб безопасности курорта следить за любыми инцидентами в море, а также предупреждать туристов, чтобы они не заплывали дальше, чем на 20 метров от берега. Также в залив была направлена экспертная группа для выявления других случаев нападения или пребывания акул в заливе.



Хуахин расположен в 220 км от Бангкока, на западном побережье Сиамского залива. Это один из старейших курортов Таиланда, который выбрал для своей летней резиденции еще в 1920-х годах король Сиама Рама VI. Название курорта переводится как "Каменная голова". Пляж курорта Хуахин в Таиланде закрыт не менее чем на 20 дней после подтверждения информации о нападении акулы на норвежского туриста, сообщает в четверг тайская газета The Phuket News.По данным издания, в среду подтвердилась информация о том, что турист, который был ранен в Сиамском заливе в выходные, пострадал от укуса бычьей акулы. После этого мужчина был доставлен в больницу Бангкока, - передает "Интерфакс" Во время закрытия пляжа провинциальные власти планируют организовать установку специальных ограждающих сетей вокруг предназначенных для купания мест. Кроме того, спасателей на пляже снабдят беспилотниками для отслеживания ситуации на курорте.Ранее сообщалось, что власти курорта ставили под сомнение нападение акулы на туриста, выдвинув версию, что раны могли оказаться порезами об острые камни на морском дне. Тогда мэр города приказал сотрудникам всех служб безопасности курорта следить за любыми инцидентами в море, а также предупреждать туристов, чтобы они не заплывали дальше, чем на 20 метров от берега. Также в залив была направлена экспертная группа для выявления других случаев нападения или пребывания акул в заливе.Хуахин расположен в 220 км от Бангкока, на западном побережье Сиамского залива. Это один из старейших курортов Таиланда, который выбрал для своей летней резиденции еще в 1920-х годах король Сиама Рама VI. Название курорта переводится как "Каменная голова".